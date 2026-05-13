Pinzgauer Eltern zahlen jetzt für Kindergarten

Für diese Mehrleistung wurde von den Pinzgauer Gemeinden bisher nichts eingehoben. Jetzt gilt überall ein einheitlicher Tarif. „Wir haben uns auf fünf Euro pro Stunde geeinigt“, informiert Michael Obermoser, ÖVP-Bürgermeister in Wald. Man schafft so den Fleckerlteppich an Gebühren ab. Der Großteil der Eltern bringe die Kinder für 30 Wochenstunden in die Betreuung. Das bedeutet dann Kosten von 50 Euro pro Monat. Obermoser: „Wir wollen faire Verhältnisse und auch, dass kein Kindergartentourismus entsteht.“ Außerdem sei die Wertschätzung der Pädagogen ein Anliegen. Abholzeiten bzw. generelle Organisation regeln die Standorte weiterhin selbst.