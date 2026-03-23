Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Schanzlgasse

Land Salzburg schließt den nächsten Kindergarten

Salzburg
23.03.2026 21:31
Die Übersiedlung des Kindergartens sorgt für Kritik.
Die Übersiedlung des Kindergartens sorgt für Kritik.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Wieder Wirbel um eine Kinderbetreuungseinrichtung des Landes: Die Einrichtung in der Schanzlgasse muss mit Herbst 2027 ins neue Landes-Dienstleistungszentrum übersiedeln. Die Entscheidung sorgt für Kritik.

0 Kommentare

 Wie am Montagabend bekannt wurde, wird der Landeskindergarten Schanzlgasse in der Stadt Salzburg im Herbst 2027 schließen. Das bestätigt die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) gegenüber der „Krone“: „Die Einrichtung übersiedelt ins neue Landes-Dienstleistungszentrum (LDZ). Dort wird es mehr Gruppen und mehr Betreuungsplätze geben.“

Im Kindergarten gibt es Sanierungsbedarf. Offenbar hieß es lange, dass der Kindergarten nach einer Übergangszeit im LDZ wieder in die Schanzlgasse zurückkehren werde. Grünen-Chefin Martina Berthold wirft Svazek „Wortbruch“ vor: „Jahrelang ist versprochen worden, dass es die Einrichtung weiterhin geben wird.“

Lesen Sie auch:
Die Familien, die ihre Kinder im Sozial-Pädagogischen Zentrum betreuen lassen, stehen vor einer ...
Krone Plus Logo
Nach Kindergarten-Aus
Salzburger Familien stehen vor ungewisser Zukunft
20.02.2026

Laut Svazek ist das Land in Gesprächen mit der Stadt, ob diese den Standort übernehmen wolle. Entscheidung sei noch keine gefallen. Sie habe kein Versprechen abgegeben. „Die Zukunft der Schanzlgasse war immer offen“, sagt Svazek.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.03.2026 21:31
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
122.139 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
102.325 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparpaket!
92.259 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2259 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1889 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf