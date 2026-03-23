Land Salzburg schließt den nächsten Kindergarten

Wie am Montagabend bekannt wurde, wird der Landeskindergarten Schanzlgasse in der Stadt Salzburg im Herbst 2027 schließen. Das bestätigt die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) gegenüber der „Krone“: „Die Einrichtung übersiedelt ins neue Landes-Dienstleistungszentrum (LDZ). Dort wird es mehr Gruppen und mehr Betreuungsplätze geben.“