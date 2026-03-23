Land Salzburg schließt den nächsten Kindergarten

Wieder Wirbel um eine Kinderbetreuungseinrichtung des Landes: Die Einrichtung in der Schanzlgasse muss mit Herbst 2027 ins neue Landes-Dienstleistungszentrum übersiedeln. Die Entscheidung sorgt für Kritik.
Wie am Montagabend bekannt wurde, wird der Landeskindergarten Schanzlgasse in der Stadt Salzburg im Herbst 2027 schließen. Das bestätigt die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) gegenüber der „Krone“: „Die Einrichtung übersiedelt ins neue Landes-Dienstleistungszentrum (LDZ). Dort wird es mehr Gruppen und mehr Betreuungsplätze geben.“
Im Kindergarten gibt es Sanierungsbedarf. Offenbar hieß es lange, dass der Kindergarten nach einer Übergangszeit im LDZ wieder in die Schanzlgasse zurückkehren werde. Grünen-Chefin Martina Berthold wirft Svazek „Wortbruch“ vor: „Jahrelang ist versprochen worden, dass es die Einrichtung weiterhin geben wird.“
Laut Svazek ist das Land in Gesprächen mit der Stadt, ob diese den Standort übernehmen wolle. Entscheidung sei noch keine gefallen. Sie habe kein Versprechen abgegeben. „Die Zukunft der Schanzlgasse war immer offen“, sagt Svazek.
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