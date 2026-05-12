Salzburg Marathon legt Verkehr am Sonntag lahm

Am Sonntag wird es in der Stadt Salzburg sportlich: der 23. Salzburg Marathon steht an. Auch für Autofahrer und Anrainer bedeutet das Zähne zusammenbeißen, denn es kommt zu Sperren und Beeinträchtigungen.
Zwischen 8 und 14.30 Uhr gibt es Sperren besonders im Bereich Staatsbrücke – Müllner Hügel sowie zwischen Anton-Neumayr-Platz und Hildmannplatz.
Die 10-km-Strecke (führt durch das Nonntal nach Leopoldskron) ist nur bis etwa 9.30 Uhr betroffen.
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