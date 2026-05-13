Chirurgie Tamsweg wird von Salzburg aus geleitet

Die Abteilung für Chirurgie im Krankenhaus Tamsweg wird seit Anfang Mai von Salzburg aus geleitet. Das gaben die Landeskliniken jetzt bekannt. Die regionale Versorgung soll so gestärkt werden.
Vor allem Patienten, aber auch Ärzte in Ausbildung sollen profitieren: Mediziner des Uniklinikums aus Salzburg werden regelmäßig im Lungau vor Ort sein. Die Lungauer sollen Zugang zu Spitzenmedizin haben, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen, heißt es.
Primar Klaus Emmanuel, der die Chirurgie am Uniklinikum leitet: „Wir werden in der Landesklinik Tamsweg einige Neuerungen der hochspezialisierten Operationstechnik und Qualitätssicherung zum Wohle der Patientinnen und Patienten einführen.“
Neuer Standortleiter der Chirurgie im Tamsweger Spital ist seit Anfang Mai Michael Weitzendorfer. Der gebürtige Steirer nimmt Kenntnisse im Bereich der Roboter-assistierten Chirurgie des Magens und der Speiserähre mit. In Tamsweg will er jetzt spezialisierte Leistungen aufbauen.
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