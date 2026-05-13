Weniger Salzburger wechseln Strom- und Gasanbieter

Es waren von Jänner bis Ende März exakt 4894 Salzburger, die ihrem bisherigen Lieferanten von Strom oder Gas den Rücken kehrten. Der Großteil davon, nämlich 4236 Kunden, entfällt auf Strom. 658 waren es bei Gas. Das entspreche einer Wechselrate von 0,9 Prozent bei Strom und 1,9 Prozent bei Gas, so die E-Control.