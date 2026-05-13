Weniger Salzburger wechseln Strom- und Gasanbieter

Die Zahl der Salzburger, die bei einem neuen Strom- oder Gaslieferanten unterschreiben, ging im ersten Quartal 2026 zurück: Sie liegt bei knapp 5000 Kunden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 5800 Wechsler.
Es waren von Jänner bis Ende März exakt 4894 Salzburger, die ihrem bisherigen Lieferanten von Strom oder Gas den Rücken kehrten. Der Großteil davon, nämlich 4236 Kunden, entfällt auf Strom. 658 waren es bei Gas. Das entspreche einer Wechselrate von 0,9 Prozent bei Strom und 1,9 Prozent bei Gas, so die E-Control.
Österreichweit stieg die Anzahl der Wechsler allerdings deutlich, von 132.861 Kunden im ersten Quartal des Vorjahres auf 137.479 im Vergleichszeitraum 2026.
In Zeiten geopolitischer Krisen steige bei Kunden zu Hause die Bereitschaft, sich mit Preisentwicklungen im Detail auseinanderzusetzen, meinen auch die Energie-Experten. Jede verbrauchte Kilowattstunde weniger bedeutet weniger finanzielle Belastung im Haushaltsbudget.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.