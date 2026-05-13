Salzburger Segel-Duo verteidigt WM-Führung

Auch nach dem zweiten Wettkampftag bei der 49er-Weltmeisterschaft in Frankreich ist die Führung fest in Salzburger Hand. Vor Quiberon klassierte sich das Duo vom Union Yachtclub Wolfgangsee in zwei Rennen auf den Plätzen acht und vier. Der Vorsprung ist allerdings gering.
Keanu Prettner und Jakob Flachberger bleiben bei der 49er-Weltmeisterschaft vor dem französischen Quiberon in Führung. Am zweiten Wettkampftag sicherte sich das Duo in zwei Rennen die Plätze acht und vier. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt einen Zähler. „Es war heute sehr viel Wind und die Welle sehr kurz – unglaublich schwierig zum Segeln. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, dass wir beide Wettfahrten halbwegs trocken – ohne zu kentern – und solide durchgebracht haben“, sagte Vorschoter Flachberger im Anschluss.
Es hat immer wieder ein paar Teams ganz schön überschlagen.
Keanu PRETTNER
Bild: OeSV Dominik Matesa
Entscheidend für die beiden Top-10-Platzierungen waren das Bootshandling und die Risikosteuerung. „Es war sehr wichtig, auf das Handling zu achten, dass man einigermaßen unbeschadet um den Kurs kommt. Es hat immer wieder ein paar Teams ganz schön überschlagen. Teilweise haben wir auch ein wenig die sichere Option genommen, um unsere Platzierung zu halten. Wenn du bei diesen Bedingungen zu viel Risiko nimmst, zu viel angreifst, kann das ziemlich nach hinten losgehen“, schilderte Steuermann Keanu Prettner.
Salzburger Segler wollen guten Platz mitnehmen
Für den Quali-Abschluss am Donnerstag, wo vier Rennen geplant sind und sich die Top-25 für die Goldflotte qualifizieren, will man an den starken Leistungen festhalten. „Optimal wäre natürlich, wenn wir es schaffen, den achten Platz vielleicht als Streicher in die Goldflotte mitzunehmen. Das würde uns in eine ziemlich gute Position bringen“, meinte Prettner.
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