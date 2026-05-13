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Bei ruppigem Wind

Salzburger Segel-Duo verteidigt WM-Führung

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.05.2026 15:17
Keanu Prettner (li.) und Jakob Flachberger.
Keanu Prettner (li.) und Jakob Flachberger.(Bild: Sailing Energy)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auch nach dem zweiten Wettkampftag bei der 49er-Weltmeisterschaft in Frankreich ist die Führung fest in Salzburger Hand. Vor Quiberon klassierte sich das Duo vom Union Yachtclub Wolfgangsee in zwei Rennen auf den Plätzen acht und vier. Der Vorsprung ist allerdings gering. 

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Keanu Prettner und Jakob Flachberger bleiben bei der 49er-Weltmeisterschaft vor dem französischen Quiberon in Führung. Am zweiten Wettkampftag sicherte sich das Duo in zwei Rennen die Plätze acht und vier. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt einen Zähler. „Es war heute sehr viel Wind und die Welle sehr kurz – unglaublich schwierig zum Segeln. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, dass wir beide Wettfahrten halbwegs trocken – ohne zu kentern – und solide durchgebracht haben“, sagte Vorschoter Flachberger im Anschluss. 

Zitat Icon

Es hat immer wieder ein paar Teams ganz schön überschlagen.

Keanu PRETTNER

Bild: OeSV Dominik Matesa

Entscheidend für die beiden Top-10-Platzierungen waren das Bootshandling und die Risikosteuerung. „Es war sehr wichtig, auf das Handling zu achten, dass man einigermaßen unbeschadet um den Kurs kommt. Es hat immer wieder ein paar Teams ganz schön überschlagen. Teilweise haben wir auch ein wenig die sichere Option genommen, um unsere Platzierung zu halten. Wenn du bei diesen Bedingungen zu viel Risiko nimmst, zu viel angreifst, kann das ziemlich nach hinten losgehen“, schilderte Steuermann Keanu Prettner.

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