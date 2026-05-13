Salzburger Segel-Duo verteidigt WM-Führung

Entscheidend für die beiden Top-10-Platzierungen waren das Bootshandling und die Risikosteuerung. „Es war sehr wichtig, auf das Handling zu achten, dass man einigermaßen unbeschadet um den Kurs kommt. Es hat immer wieder ein paar Teams ganz schön überschlagen. Teilweise haben wir auch ein wenig die sichere Option genommen, um unsere Platzierung zu halten. Wenn du bei diesen Bedingungen zu viel Risiko nimmst, zu viel angreifst, kann das ziemlich nach hinten losgehen“, schilderte Steuermann Keanu Prettner.