Nach Kindergarten-Aus

Salzburger Familien stehen vor ungewisser Zukunft

Salzburg
20.02.2026 06:00
Die Familien, die ihre Kinder im Sozial-Pädagogischen Zentrum betreuen lassen, stehen vor einer ...
Die Familien, die ihre Kinder im Sozial-Pädagogischen Zentrum betreuen lassen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Das Land fühlt sich nicht mehr für die Kinderbetreuung zuständig und schließt im Sozialpädagogischen Zentrum im Salzburger Stadtteil Taxham seine Betreuungseinrichtung. Die Eltern wissen nicht, wohin und hoffen auf Gespräche und eine gemeinsame Zukunftslösung.

0 Kommentare

„Es war wie ein schlechter Scherz“, sagt Daniela Pretsch. Ihre Tochter besucht den Kindergarten des Sozialpädagogischen Zentrums (SPZ) des Landes in Salzburg-Taxham.

Salzburg
20.02.2026 06:00
Salzburg

