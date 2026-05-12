Küken vor Schaulustigen in Innenstadt gerettet

Ries und ihre Kollegen setzen alles daran, dass möglichst viele der Küken überleben werden. Wie viele das sein werden, stehe noch nicht fest. Bei Wildtieren sei es wichtig, nicht zu nahe hinzugehen und Hunde an der Leine zu führen. „Kinder müssen zudem den Respekt gegenüber Tieren von ihren Eltern lernen“, fordert die Tierretterin.