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Tinte in Zell trocken

Ein „Kaliber“ bleibt bei Eishockey-Zweitligist

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.05.2026 13:08
Bleibt Eisbär: Blaz Tomazevic.
Bleibt Eisbär: Blaz Tomazevic.(Bild: EKZ/Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Eishockey-Zweitligist Zell am See heimste eine wichtige Vertragsunterschrift ein. Die Pinzgauer können auch kommende Saison auf eine echte Tormaschine bauen. Mit Blaz Tomazevic setzte ein weiterer Slowene seine Unterschrift in der Bergstadt. 

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Zwölf Tore und 37 Vorlagen: Das sind die Zahlen, die Blaz Tomazevic in 53 Partien für die Zeller Eisbären vorzuweisen hat. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen der Pinzgauer alles daran setzten, den Slowenen in der Bergstadt zu halten. Seit Mittwochmittag ist die Tinte trocken: Der Ex-Champ der Alps Hockey League kann auch in der kommenden Saison auf den Stürmer bauen.

Zitat Icon

Wir sind sehr glücklich, dass wir so ein Kaliber halten konnten.

Patrick SCHWARZ, Geschäftsführer Zeller Eisbären

„Wir sind sehr glücklich, dass wir so ein Kaliber halten konnten. Die Zahlen sprechen für seine Qualitäten“, sagte Geschäftsführer Patrick Schwarz, der sich mit ihm noch mehr Flexibilität im Kader erhofft. Tomazevic wechselte erst in der vergangenen Saison von Ligakonkurrent Jesenice zum EKZ und mauserte sich umgehend zu einem echten Topspieler.

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„Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl, es ist eine wunderschöne Stadt, und die Fans sind die besten der Liga. Ich glaube, dass wir aus der vergangenen Saison noch eine offene Rechnung haben, und ich hoffe, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreichen können. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die neue Spielzeit“, sagte der 28-Jährige.

Nächster Slowene so gut wie fix
Neben Neuzugang Zan Jezovsek ist Tomazcevic nun schon der zweite Slowene im Team von Marcel Rodman. Gespräche mit Aljaz Predan stehen zudem kurz vor dem Abschluss. Der Karawanken-Express wäre dann beim Traditionsklub so gut wie fix.

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