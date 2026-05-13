Ein „Kaliber“ bleibt bei Eishockey-Zweitligist

„Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl, es ist eine wunderschöne Stadt, und die Fans sind die besten der Liga. Ich glaube, dass wir aus der vergangenen Saison noch eine offene Rechnung haben, und ich hoffe, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreichen können. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die neue Spielzeit“, sagte der 28-Jährige.