Land steigt bei Alpenverein schon auf die Bremse

Seit 1977 ist der Salzburger Alpenverein in seinem Heim im Nonntal einquartiert. Seit geraumer Zeit platzt es schon aus allen Nähten. Weder für die sechs Mitarbeiter, die Gruppenaktivitäten noch für den Verleih von Berg-Equipment an die mehr als 28.000 Mitglieder ist genug Platz. Auch weil er sich das Haus mit vier anderen Vereinen teilen muss. In der Jahreshauptversammlung hat der Alpenverein am Mittwoch deshalb beschlossen, dass er das Gebäude dem Land abkaufen will. Und: Künftig soll es exklusiv dem Verband gehören.