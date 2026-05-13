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Stau-Chaos erwartet

Bürgermeister reicht es: „Sind total unzufrieden“

Salzburg
13.05.2026 08:00
Rund um Pfingsten befürchten Salzburger Ortschefs auch heuer ein Verkehrschaos – trotz ...
Rund um Pfingsten befürchten Salzburger Ortschefs auch heuer ein Verkehrschaos – trotz angekündigter Abfahrtssperren.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Ausgerechnet in der Pfingstwoche wird die Tauernautobahn (A10) erneut gesperrt. Pfarrwerfens Bürgermeister Bernhard Weiß rät den Anrainern bereits dazu, unnötige Fahrten zu vermeiden. Die erneute Sperre kam für die Gemeinden sehr überraschend.

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Kurz vor dem Auftakt der Sommerstau-Saison zu Pfingsten sind Anrainer der Salzachtal Straße (B159) erneut verärgert. Direkt davor sperrt die Asfinag von Montag bis Samstag die A10 in Richtung Salzburg. Neben der Baustelle im Brentenbergtunnel, der nach einem Lkw-Unfall saniert wird, braucht es auch auf der Landesstraße baustellenbedingte Geduld.

Im Jänner brannte ein Lkw im Brentenbergtunnel aus. Seither laufen die Sanierungsarbeiten. Nun ...
Im Jänner brannte ein Lkw im Brentenbergtunnel aus. Seither laufen die Sanierungsarbeiten. Nun wird erneut gesperrt.(Bild: Markus Tschepp)

„Ich rate der Bevölkerung, nach Möglichkeit die Rush-Hour in der Früh zu vermeiden, Zeit einzukalkulieren und unnötige Fahrten zu vermeiden oder auch zu verschieben“, appelliert Pfarrwerfens ÖVP-Bürgermeister Bernhard Weiß. Er habe nicht mehr damit gerechnet, dass es wieder zu einer Totalsperre kommt. „Natürlich sind wir mit der Situation total unzufrieden“, betont der Ortschef. Denn es treffe erneut Einheimische, Pendler und Mitarbeiter der Betriebe, die regelmäßig nach Salzburg fahren müssten.

Zitat Icon

Es ist ärgerlich. Wir sind ja auch betroffen, wenn wir nur kurze Wege nach Bischofshofen oder Werfen haben und auf die B159 müssen.

Pfarrwerfens Ortschef Bernhard Weiß

Bild: Andreas Tröster

Höheres Verkehrsaufkommen auf der B159 bringe auch häufigere Unfälle. „Unsere Feuerwehr ist im Jänner mehrfach ausgerückt. Wir hoffen, dass es diesmal keine großen Zwischenfälle gibt“, sagt Weiß.

Zitat Icon

Ich hoffe, dass alles gut über die Bühne geht. Die Pfingstwoche ist sicher nicht der beste Zeitpunkt für eine Baustelle auf der Autobahn.

Gollings Bürgermeister Martin Dietrich

Bild: Markus Tschepp

Doch nicht nur das bereitet den Anwohnern im Tal Sorge. Denn auch auf der B159 wird derzeit noch bis zum siebten August gebaut – Ampeln und Gegenverkehrsbereiche inklusive. „Wir haben Verständnis für Baustellen“, betont Gollings Bürgermeister Martin Dietrich (SPÖ). Aber es müsse zumindest für verkehrsreiche Wochenenden oder während einer Sperre auf der Tauernautobahn eine Lösung geben. „Die Gemeinden treten dafür ein, dass die Salzachtal Straße zumindest an verkehrsreichen Wochenenden zweispurig geführt werden kann“, sagt Dietrich.

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Pfingstwochenende als erster Test für den Sommer
Generell seien zu Pfingsten immer viele Wohnmobile und Wohnwagen unterwegs – und das verlängerte Wochenende damit auch ein erster Test für den Verkehr im Sommer. Auch Abfahrtssperren gelten bereits. „Diese funktionieren aber nur so gut, wie kontrolliert wird“, so Dietrich. 

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