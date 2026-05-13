Bürgermeister reicht es: „Sind total unzufrieden“

Doch nicht nur das bereitet den Anwohnern im Tal Sorge. Denn auch auf der B159 wird derzeit noch bis zum siebten August gebaut – Ampeln und Gegenverkehrsbereiche inklusive. „Wir haben Verständnis für Baustellen“, betont Gollings Bürgermeister Martin Dietrich (SPÖ). Aber es müsse zumindest für verkehrsreiche Wochenenden oder während einer Sperre auf der Tauernautobahn eine Lösung geben. „Die Gemeinden treten dafür ein, dass die Salzachtal Straße zumindest an verkehrsreichen Wochenenden zweispurig geführt werden kann“, sagt Dietrich.