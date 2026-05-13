Westligisten kassieren Absage von Wunschtrainer

Ex-Unterhaus-Trainer Hannes Schützinger hat sich entschieden: Der 42-Jährige liebäugelte zuletzt immer wieder mit einer Rückkehr in die Westliga. Mit seinem aktuellen Job als Nachwuchscoach für den Verband und Red Bull Salzburg sei das auch möglich gewesen. Saalfelden und St. Johann, wo er als Wunschkandidat galt, gehen nun aber leer aus.
Schützinger, der erst im Herbst bei Westligist St. Johann einsprang, verlängerte seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg um ein weiteres Jahr. „Das Paket passt. Es kommt die eine oder andere Aufgabe für mich dazu und ich bin froh, dass sich das jetzt so entwickelt hat“, sagte der Trainer im Gespräch mit der „Krone“.
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Zuletzt fanden bereits Gespräche mit Saalfelden und St. Johann statt. Zumindest eine Rückkehr in den Pongau konnte sich der 42-Jährige durchaus vorstellen. Eine Doppelfunktion sei aufgrund der neuen Vertragsmodalitäten nicht mehr möglich. „Dann wäre ich gefühlt 70 Stunden auf dem Platz und müsste mich vermutlich von meiner Frau trennen“, schmunzelte er.
Beim FC Pinzgau als auch beim TSV gehen die Trainerplanungen somit ohne Schützinger weiter. „Wir haben aktuell noch Gespräche mit anderen Trainern. Es kann aber gut sein, dass wir mit dem aktuellen Interimsteam die Saison beenden“, schilderte Pinzgaus Vorstandsmitglied Christian Herzog.
Kletzl wohl vor Abgang in St. Johann
In St. Johann sollen Ende der Woche Gespräche mit Bernhard Kletzl, der erst im Winter kam und bereits bei Klubs aus Oberösterreich wieder Thema sein soll, stattfinden.
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