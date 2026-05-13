Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

WM-Teams, Gruppe E

Bei „Nagelsmännern“ herrscht noch keine Euphorie

Sport
13.05.2026 06:30
Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Trotz sieben Siegen in Serie hält sich die Euphorie rund um Deutschlands Nationalteam vor der WM in Grenzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht wegen seiner Personalpolitik und öffentlicher Aussagen zunehmend in der Kritik. Dabei könnte das DFB-Team in Übersee durchaus überraschen.

0 Kommentare

Einen Monat vor Beginn der WM in Übersee ist bei unseren deutschen Nachbarn von einer Euphorie nichts zu spüren. Und das, obwohl die DFB-Auswahl zuletzt sieben Spiele in Folge gewinnen konnte.

Deutschland

Fläche: 357.588 Quadratkilometer

Einwohner: 83,6 Millionen

Spitzname: DFB-Team

FIFA-Ranking: Platz 10

WM-Teilnahmen: 20

Beste WM-Platzierung: 4mal Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)

Weitere WM-Erfolge: viermal Zweiter und viermal Dritter

Weitere Erfolge: Die zweitmeisten Spiele aller WM-Nationen

Bilanz gegen Österreich: 25 Siege, sechs Remis, zehn Niederlagen

Cheftrainer: Julian Nagelsmann

Rekordspieler: Lothar Matthäus (150 Einsätze)

Rekordschütze: Miroslav Klose (71 Treffer)

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
13.05.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.207 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
94.613 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.694 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1571 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1455 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
811 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf