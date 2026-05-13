Bei „Nagelsmännern“ herrscht noch keine Euphorie

Trotz sieben Siegen in Serie hält sich die Euphorie rund um Deutschlands Nationalteam vor der WM in Grenzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht wegen seiner Personalpolitik und öffentlicher Aussagen zunehmend in der Kritik. Dabei könnte das DFB-Team in Übersee durchaus überraschen.
Einen Monat vor Beginn der WM in Übersee ist bei unseren deutschen Nachbarn von einer Euphorie nichts zu spüren. Und das, obwohl die DFB-Auswahl zuletzt sieben Spiele in Folge gewinnen konnte.
Fläche: 357.588 Quadratkilometer
Einwohner: 83,6 Millionen
Spitzname: DFB-Team
FIFA-Ranking: Platz 10
WM-Teilnahmen: 20
Beste WM-Platzierung: 4mal Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)
Weitere WM-Erfolge: viermal Zweiter und viermal Dritter
Weitere Erfolge: Die zweitmeisten Spiele aller WM-Nationen
Bilanz gegen Österreich: 25 Siege, sechs Remis, zehn Niederlagen
Cheftrainer: Julian Nagelsmann
Rekordspieler: Lothar Matthäus (150 Einsätze)
Rekordschütze: Miroslav Klose (71 Treffer)
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