Rätsel um „Geheimdeal“: Wie viel wurde bezahlt?

Land muss nächsten Schritt setzen

Nun liegt der Ball beim Land, das auch vor das Höchstgericht ziehen könnte. Die Entscheidung ist nächste Woche fällig. Auf „Krone“-Anfrage teilte das Land mit: „Nach Übermittlung des Verhandlungsprotokolls wurde seitens des Landes Tirol das Landesverwaltungsgericht um Ausfertigung der Entscheidung in vollem Umfang ersucht. Auf Grundlage dieser schriftlichen Ausfertigung der Erkenntnisse werden in Folge weitere mögliche Schritte geprüft.“