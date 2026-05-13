Laimer irritiert! Unruhe nach Sager von Uli Hoeneß

„Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe“, erklärte Hoeneß zuletzt gegenüber DAZN – nur um dann eine klare Ansage in Richtung des Österreichers zu machen. „Aber er ist eben nicht Maradona“, so der Bayern-Patron in Hinblick auf den laufenden Vertragspoker mit dem Defensivspezialisten.