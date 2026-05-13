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Keine Schäden gemeldet

Erdbeben in Teheran der Stärke 4,6 gemessen

Ausland
13.05.2026 06:24
Das Beben soll IRIB zufolge auch im Vorort Karaj rund 40 Kilometer westlich von Teheran, zu ...
Das Beben soll IRIB zufolge auch im Vorort Karaj rund 40 Kilometer westlich von Teheran, zu spüren gewesen sein. (Archivbild)(Bild: AP/MARTIN GNEDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat am Dienstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Erde gebebt. 

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Laut US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender IRIB gab einen Wert von 4,6 an.

Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Lage im Iran ist aktuell von einem fragilen Kriegszustand mit den USA und Israel geprägt, der nach massiven militärischen Auseinandersetzungen im Frühjahr momentan in einer instabilen Waffenruhe verharrt. 

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