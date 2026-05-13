Keine Schäden gemeldet
Erdbeben in Teheran der Stärke 4,6 gemessen
In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat am Dienstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Erde gebebt.
Laut US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender IRIB gab einen Wert von 4,6 an.
Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.
Die Lage im Iran ist aktuell von einem fragilen Kriegszustand mit den USA und Israel geprägt, der nach massiven militärischen Auseinandersetzungen im Frühjahr momentan in einer instabilen Waffenruhe verharrt.
In dem seit über zwei Monaten dauernden Krieg mit dem Iran waren die diplomatischen Bemühungen um ein Friedensabkommen zuletzt ins Stocken geraten. Eine zweite Runde direkter Verhandlungen in Pakistan ist trotz mehrerer Versuche bisher nicht zustande gekommen.
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