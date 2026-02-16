Jetzt steht die Anklage gegen den Swift-Attentäter

Teil der Anklage ist zudem der Vorwurf, der Beschuldigte habe einen abgesondert verfolgten Mann psychisch unterstützt und in seinem Tatentschluss bestärkt, der im März 2024 in Mekka versucht haben soll, einen Sicherheitsbeamten mit einem Messer zu töten und dabei vier weitere Personen verletzt haben soll. Mit diesem sowie einem weiteren Beschuldigten sollen außerdem Anschlagspläne in Dubai und Istanbul erörtert worden sein, die letztlich nicht umgesetzt wurden.