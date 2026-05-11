Bedrohte Medienvielfalt | Zweifel an Regierung

Zweifel an Regierung. „Wenn es den Verantwortlichen ernst ist mit einer starken und unabhängigen Medienlandschaft, gilt es, insbesondere die im Regierungsprogramm niedergeschriebene Zustellförderung jetzt so schnell wie möglich zu beschließen. Hier darf nicht mehr länger zugewartet werden“, schlägt der Sprecher der Zeitungsverlage Alarm. Denn die Zustellwege, vor allem in entlegenere Regionen, werden aus Kostengründen immer schwerer zu bedienen. Die geplante Vertriebsförderung wäre ein wichtiges Werkzeug, um weiterhin alle Bevölkerungsgruppen mit qualitätsvollem Journalismus versorgen zu können. Doch ist das der Regierung wirklich ein Anliegen? Die Zweifel wachsen…