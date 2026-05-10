Sportlich unterwegs
Papst mit Nikes: Aufnahme von Leo XIV. geht viral
Der Teufel fühlt sich bekanntlich in Prada besonders wohl, Papst Franziskus soll einst einen Balenciaga-Puffercoat getragen haben und der amtierende Pontifex Leo XIV. trägt offenbar nicht nur auf dem Court gern weiße Nike-Tennisschuhe.
Papst Leo XIV. sorgt mit einem alten Foto für Aufsehen in den sozialen Medien. Ein Bild aus dem neu veröffentlichten Dokumentarfilm „Leone a Roma“ zeigt den damaligen Augustinerprior Robert Francis Prevost im Jahr 2008 bei dem Weltjugendtag-Treffen in Sydney – in liturgischem Gewand und mit weißen Nike-Turnschuhen.
Der Film von Vatican News zeichnet die Aufenthalte Prevosts in Rom nach – von seiner Ankunft als Seminarist aus Chicago im Jahr 1981 bis zu seiner Wahl zum 267. Papst, deren ersten Jahrestag er am 8. Mai feierte. An dem Treffen hatte Prevost gemeinsam mit Benedikt XVI. teilgenommen.
Im Gegensatz zu Leos Vorgänger Papst Franziskus, der in einer wuchtigen Balenciaga-Pufferjacke in sozialen Medien viral ging, handelt es sich bei der oben ersichtlichen Aufnahme nicht um einen Fake. Die Franziskus-Bilder aus dem Jahr 2023 hingegen waren komplett AI-generiert.
Ob Prevost als Papst nun noch immer Nikes unter seiner gewöhnlich bodenlangen Soutane trägt, oder bei Gebeten und Audienzen doch die berühmten „roten päpstlichen Schuhe“ bevorzugt, wird unserer gespannten Leserschaft wohl nur ein heftiger Windstoß verraten ...
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