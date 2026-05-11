Alpinistin (28) konnte Intensivstation entlassen

Eine Nacht auf der Intensivstation

Die Frau wurde verletzt und verlor kurz das Bewusstsein. Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber rückten trotz widriger Wetterbedingungen aus. Die Alpinisten wurden beide ins LKH Rottenmann gebracht. Dort verbrachten sie beide eine Nacht auf der Intensivstation. „Nach so einem Vorfall werden vor allem das Herz und der Herzrythmus überwacht. Am Sonntag konnten die Patienten entlassen werden“, sagt Reinhard Doppler, Leiter der Abteilung für Innere Medizin des LKH Rottenmann am Montag zur „Krone“.

Solche Fälle hätte man im Spital selten. „Wenn Personen direkt vom Blitz getroffen werden, endet das ja leider meistens tödlich. In dem Fall schlug der Blitz in der Nähe ein. Da könnte es auch zu Verbrennungen kommen, das war hier zum Glück nicht so“, erklärt Doppler.