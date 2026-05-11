Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verletzt durch Blitz

Alpinistin (28) konnte Intensivstation entlassen

Chronik
11.05.2026 09:10
Rund 20 Bergretter stiegen am Samstag zur Unfallstelle auf, ein Polizeihubschrauber flog mit ...
Rund 20 Bergretter stiegen am Samstag zur Unfallstelle auf, ein Polizeihubschrauber flog mit speziell ausgebildeten Personen direkt hinauf.(Bild: Bergrettung Steiermark)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Nach dem Gewitterdrama am Samstag, bei dem eine junge Wanderin im steirischen Bezirk Liezen bei einem Blitzschlag verletzt wurde, gibt es gute Nachrichten.

0 Kommentare

Die 28-jährige konnte bereits am Sonntag das LKH Rottenmann, in das sie am Vortag eingeliefert wurde, verlassen. Die Frau aus Tschechien war ja am Samstag gemeinsam mit einem Begleiter (29) von der Kaiserau über die Klinke-Hütte und den Admonter Kalbling zum Kreuzkogel aufgestiegen. Kurz vor Erreichen des Gipfels wurden die beiden von einem plötzlich aufziehenden Gewitter überrascht. Laut Polizei schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Alpinisten ein.

Eine Nacht auf der Intensivstation
Die Frau wurde verletzt und verlor kurz das Bewusstsein. Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber rückten trotz widriger Wetterbedingungen aus. Die Alpinisten wurden beide ins LKH Rottenmann gebracht. Dort verbrachten sie beide eine Nacht auf der Intensivstation. „Nach so einem Vorfall werden vor allem das Herz und der Herzrythmus überwacht. Am Sonntag konnten die Patienten entlassen werden“, sagt Reinhard Doppler, Leiter der Abteilung für Innere Medizin des LKH Rottenmann am Montag zur „Krone“. 

Solche Fälle hätte man im Spital selten. „Wenn Personen direkt vom Blitz getroffen werden, endet das ja leider meistens tödlich. In dem Fall schlug der Blitz in der Nähe ein. Da könnte es auch zu Verbrennungen kommen, das war hier zum Glück nicht so“, erklärt Doppler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
11.05.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien 01. Innere Stadt
15° / 21°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
15° / 22°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
14° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
14° / 21°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
13° / 22°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
107.176 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
101.988 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
93.169 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
930 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
910 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Chronik
Verletzt durch Blitz
Alpinistin (28) konnte Intensivstation entlassen
3,26 Promille Alkohol
Bei Stau umgedreht: Polizei stoppt Geisterfahrerin
Zwei Personen verletzt
St. Ruprecht: Auto krachte ungebremst in Baustelle
Steirische Waldbrände
Im Murtal einer verhindert, in Rein brennt es noch
Schwer verletzt
Arbeiter (32) stürzte fünf Meter tief in Schacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf