Alpinistin (28) konnte Intensivstation entlassen

Nach dem Gewitterdrama am Samstag, bei dem eine junge Wanderin im steirischen Bezirk Liezen bei einem Blitzschlag verletzt wurde, gibt es gute Nachrichten.
Die 28-jährige konnte bereits am Sonntag das LKH Rottenmann, in das sie am Vortag eingeliefert wurde, verlassen. Die Frau aus Tschechien war ja am Samstag gemeinsam mit einem Begleiter (29) von der Kaiserau über die Klinke-Hütte und den Admonter Kalbling zum Kreuzkogel aufgestiegen. Kurz vor Erreichen des Gipfels wurden die beiden von einem plötzlich aufziehenden Gewitter überrascht. Laut Polizei schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Alpinisten ein.
Eine Nacht auf der Intensivstation
Die Frau wurde verletzt und verlor kurz das Bewusstsein. Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber rückten trotz widriger Wetterbedingungen aus. Die Alpinisten wurden beide ins LKH Rottenmann gebracht. Dort verbrachten sie beide eine Nacht auf der Intensivstation. „Nach so einem Vorfall werden vor allem das Herz und der Herzrythmus überwacht. Am Sonntag konnten die Patienten entlassen werden“, sagt Reinhard Doppler, Leiter der Abteilung für Innere Medizin des LKH Rottenmann am Montag zur „Krone“.
Solche Fälle hätte man im Spital selten. „Wenn Personen direkt vom Blitz getroffen werden, endet das ja leider meistens tödlich. In dem Fall schlug der Blitz in der Nähe ein. Da könnte es auch zu Verbrennungen kommen, das war hier zum Glück nicht so“, erklärt Doppler.
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