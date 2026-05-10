Arbeiter (32) stürzte fünf Meter tief in Schacht

Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Baustelle einer Wohnung in Murau beschäftigt. Durch den Regen auf dem undichten Dach war ein bereits verlegter Parkettboden nass geworden. Der Arbeiter brachte eine Schutzfolie auf dem Boden an, um ihn abzudecken. Er zog seine Schuhe aus und betrat die Folie mit Socken.

Kollege sah den Unfall

Dabei dürfte der rumänische Facharbeiter auf der nassen Folie ausgerutscht und daneben in einen rund fünf Meter tiefen ungesicherten Serviceschacht einer Hackschnitzelheizung gestürzt sein.