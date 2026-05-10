Arbeiter (32) stürzte fünf Meter tief in Schacht

Im steirischen Murau wurde ein Arbeiter am Samstag schwer verletzt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und musste ins Spital gebracht werden.
Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Baustelle einer Wohnung in Murau beschäftigt. Durch den Regen auf dem undichten Dach war ein bereits verlegter Parkettboden nass geworden. Der Arbeiter brachte eine Schutzfolie auf dem Boden an, um ihn abzudecken. Er zog seine Schuhe aus und betrat die Folie mit Socken.
Kollege sah den Unfall
Dabei dürfte der rumänische Facharbeiter auf der nassen Folie ausgerutscht und daneben in einen rund fünf Meter tiefen ungesicherten Serviceschacht einer Hackschnitzelheizung gestürzt sein.
Ein Arbeitskollege beobachtete den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Der 32-Jährige erlitt beim Sturz mehrere Brüche am rechten Bein und Verletzungen im Kopfbereich.
Die Feuerwehr Murau barg den Mann mit einem Seil und einer Trage, er wurde notfallmedizinisch versorgt und vom Rettungshubschrauber C14 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
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