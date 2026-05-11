Vier Schwerverletzte bei Unfall mit Kleinbus

War es Sekundenschlaf? Ein 26-jähriger Kroate kann sich nicht erklären, warum er auf der Pyhrnautobahn in OÖ die Kontrolle über seinen Kleinbus verloren hatte. Bilanz des folgenden Crashs: vier Schwerverletzte.
Der 26-jährige kroatische Staatsbürger fuhr mit seinem Kastenwagen auf der A9 Pyhrnautobahn von Graz kommend Richtung Voralpenkreuz. Im Wagen befanden sich noch drei Landsmänner im Alter zwischen 21 und 41 Jahren.
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung, rammte frontal eine Betonleiteinrichtung und kam zwischen Leitschiene und Böschung zu stehen.
Zwei-Stunden-Einsatz
Alle Männer wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in die Krankenhäuser Rottenmann, Kirchdorf und Linz gebracht. Die A9 war zwei Stunden lang nur erschwert passierbar beziehungsweise während der Landung des Rettungshubschraubers für 45 Minuten total gesperrt.
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