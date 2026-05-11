Vier Schwerverletzte bei Unfall mit Kleinbus

Zwei-Stunden-Einsatz

Alle Männer wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in die Krankenhäuser Rottenmann, Kirchdorf und Linz gebracht. Die A9 war zwei Stunden lang nur erschwert passierbar beziehungsweise während der Landung des Rettungshubschraubers für 45 Minuten total gesperrt.