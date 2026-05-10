Resignation Following Verdict
Background: The Fall of August Wöginger
Seven months’ suspended sentence for political patronage—too much or too little? Why the Wöginger case continues to polarize, how the ÖVP leadership was caught off guard by his resignation, and why representatives from all sides are now showering him with praise. The background to this week’s political story.
Just the day before the closing arguments in the political patronage trial in Linz, he was scurrying through the House as usual. August “Gust” Wöginger (51) has developed a very personal way of getting around. With a usually thick folder in his left hand—so his right hand is always free for a quick, friendly handshake as he passes by—the ÖVP club leader strides through the parliamentary corridors. It is shortly before noon when Wöginger retreats with SPÖ top union leader Josef “Beppo” Muchitsch to a small meeting room behind the plenary hall.
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