Background: The Fall of August Wöginger

Just the day before the closing arguments in the political patronage trial in Linz, he was scurrying through the House as usual. August “Gust” Wöginger (51) has developed a very personal way of getting around. With a usually thick folder in his left hand—so his right hand is always free for a quick, friendly handshake as he passes by—the ÖVP club leader strides through the parliamentary corridors. It is shortly before noon when Wöginger retreats with SPÖ top union leader Josef “Beppo” Muchitsch to a small meeting room behind the plenary hall.