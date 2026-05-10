„Energiekrise wird uns weiterhin beschäftigen“

Als Außenministerin stehe sie in Kontakt mit jenen, die in mögliche Verhandlungen involviert wären. Prinzipiell teile sie die Überzeugung, „dass der Iran keine Atomwaffen haben darf“: „Ich aber nicht der Meinung, dass dies mit militärischen Mitteln erreicht werden kann.“ Eine Öffnung der Straße von Hormuz könne „nur mit einer politischen Einigung“ erreicht werden, die Sicherheit gebe, „dass es eine Lösung in der Atomfrage gibt“.

Meinl-Reisinger verteidigt Pläne zu Pensionen

Was die Sparpläne der Regierung betrifft, verwies Meinl-Reisinger am Sonntag auf entsprechende Gehaltsabschlüsse bei Beamten und Metallern. Man müsse aufpassen, nicht „in ein Gerechtigkeitsthema“ zu kommen, so die Ministerin mit Blick auf die Pensionen einerseits und die niedrigeren Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst oder beispielsweise den Metallern. Pensionistinnen und Pensionisten hätten über höhere Krankenkassenbeiträge bereits einen Beitrag zu den Sparmaßnahmen geleistet, zugleich seien die Pensionen in den Jahren davor „immer über der Inflation angehoben“ worden.