Österreich fährt mit fünf Debütanten zur WM

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht mit fünf WM-Debütanten in die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in der Schweiz.
Teamchef Roger Bader nominierte am Sonntag einen 25-Mann-Kader, der von Peter Schneider als Kapitän angeführt wird. Während die drei Torhüter und neun Verteidiger allesamt schon WM-Erfahrung haben, sind die Stürmer Tim Harnisch, der 18-jährige Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner erstmals bei einer WM dabei.
Bader hofft aber auch noch auf Verstärkung aus Nordamerika, da Verteidiger David Reinbacher und Flügelstürmer Vinzenz Rohrer in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Club Laval Rocket im AHL-Play-off ausgeschieden sind. Ob sie kommen, wird mit den Spielern und ihrem Club besprochen.
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