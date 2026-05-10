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Fünf Stürmer dabei

Österreich fährt mit fünf Debütanten zur WM

Eishockey
10.05.2026 14:42
Roger Bader
Roger Bader(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht mit fünf WM-Debütanten in die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in der Schweiz. 

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Teamchef Roger Bader nominierte am Sonntag einen 25-Mann-Kader, der von Peter Schneider als Kapitän angeführt wird. Während die drei Torhüter und neun Verteidiger allesamt schon WM-Erfahrung haben, sind die Stürmer Tim Harnisch, der 18-jährige Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner erstmals bei einer WM dabei.

Vinzenz Rohrer
Vinzenz Rohrer(Bild: GEPA)

Bader hofft aber auch noch auf Verstärkung aus Nordamerika, da Verteidiger David Reinbacher und Flügelstürmer Vinzenz Rohrer in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Club Laval Rocket im AHL-Play-off ausgeschieden sind. Ob sie kommen, wird mit den Spielern und ihrem Club besprochen.

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