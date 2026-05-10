Drei Biker in zwei schwere Autounfälle verwickelt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden zwei Retttungshubschrauber, Christophorus 9 und 3, angefordert. Die Notarzthubschrauber transportierten die Männer, 64 und 59 Jahre alt – Letzerer ist deutscher Staatsbürger, ins Universitätsklinikum St. Pölten bzw. ins AKH Wien. Die 26 Jahre alte Slowakin am Steuer des Autos blieb unversehrt.

Großalarm für Einsatzkräfte

Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes wurden mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und ein Fahrzeug vom „Acute Community Nursing“ (ACN) zum Unfallort entsendet. Während der Versorgung der schwer verletzten Motorradfahrer war die L5 komplett gesperrt. Die Feuerwehren Groißenbrunn und Breitensee übernahmen in Zwischenzeit das Binden von ausgetretenen Betriebsmittel sowie die Straßensperren an den Kreuzungen. Nach rund 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.