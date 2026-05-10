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„Wie auf Schlachtfeld“

Drei Biker in zwei schwere Autounfälle verwickelt

Niederösterreich
10.05.2026 13:45
Die beiden Motorradfahrer wurden mit zwei Rettungshubschraubern schwer verletzt in Kliniken ...
Die beiden Motorradfahrer wurden mit zwei Rettungshubschraubern schwer verletzt in Kliniken geflogen.(Bild: FF Lassee)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Ein Pkw und zwei Motorräder waren am Samstagnachmittag in einen schweren Verkehrsunfall auf der L5 in Lassee (NÖ, Bezirk Gänserndorf) verwickelt. Die Motorradfahrer erlitten beide schwere Verletzungen. Auch bei Retz kam es zu einem Biker-Unfall: Opfer wurde eine 19-jährige Motorradfahrerin, der Lenker ist seinen eigenen Angaben zufolge schon etwa 40 Jahre ohne Führerschein unterwegs.

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Wie auf „einem Schlachtfeld“ sah es bei dem Unfall im Marchfeld aus, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Lassee berichtet: Ein Auto war mit einem Biker kollidiert. In der Folge kam laut Infos der Floriani ein weiterer Zweiradlenker zu Schaden.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden zwei Retttungshubschrauber, Christophorus 9 und 3, angefordert. Die Notarzthubschrauber transportierten die Männer, 64 und 59 Jahre alt – Letzerer ist deutscher Staatsbürger, ins Universitätsklinikum St. Pölten bzw. ins AKH Wien. Die 26 Jahre alte Slowakin am Steuer des Autos blieb unversehrt.

Großalarm für Einsatzkräfte
Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes wurden mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und ein Fahrzeug vom „Acute Community Nursing“ (ACN) zum Unfallort entsendet. Während der Versorgung der schwer verletzten Motorradfahrer war die L5 komplett gesperrt. Die Feuerwehren Groißenbrunn und Breitensee übernahmen in Zwischenzeit das Binden von ausgetretenen Betriebsmittel sowie die Straßensperren an den Kreuzungen. Nach rund 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Ursache des schrecklichen Unfalles war ein Überholvorgang einer jungen Slowakin: Nach dem ersten ...
Ursache des schrecklichen Unfalles war ein Überholvorgang einer jungen Slowakin: Nach dem ersten Zusammenstoß crashte ein weiterer Motorradfahrer in das Auto.(Bild: FF Lassee)

Unfall geschah nach einem Überholvorgang
Laut Polizei hatte die Frau mit ihrem Wagen einen Rennradfahrer überholen wollen und dabei offenbar mehrere entgegenkommende Motorradlenker übersehen. Es dürfte zu einer frontalen Kolission gekommen sein.

Nach der Erstversorgung brachten die Florianis die Biker zu den Hubschraubern.
Nach der Erstversorgung brachten die Florianis die Biker zu den Hubschraubern.(Bild: FF Lassee)

Biker-Unglück auch bei Retz
Bei Retz im Bezirk Hollabrunn kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine 19-jährige Motorradfahrerin stieß frontal mit einem Pkw zusammen und wurde schwer verletzt. Der 68-jährige Autofahrer gab an, seit rund 40 Jahren keine Lenkerberechtigung zu besitzen.

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