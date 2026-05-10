Großeinsatz: Bungalow in Wien in Vollbrand

Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt: Ein Bungalow stand in der Gartenheimstraße in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Gartenheimstraße im 22. Bezirk alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bungalow bereits in weiten Teilen in Flammen. Auch das Dach sowie mehrere Fenster brannten bereits.
27 Einsatzkräfte
Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Mit vier Löschleitungen kämpften die Florianis gegen das Feuer. Laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer dauerte der Einsatz rund eine Stunde.
Die anwesenden Bewohner konnten sich noch rechtzeitig retten. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.
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