Nach Trockenheit: Freuen Sie sich auf Regentage?

Die letzten Tage durften sich die Österreicher und Österreicherinnen über viele Sonnentage freuen. Nun stehen uns nach der Trockenperiode wieder nassere Wochen bevor. Unsere Frage des Tages vom 10.05.2026 lautet daher: „Nach Wochen der Trockenheit: Freuen Sie sich auf die kommenden Regentage?“
Freuen Sie sich auf die kommenden Regentage? Haben Sie schon das ein oder andere Gewitter bestaunt? Wie verbringen Sie verregnete Tage und worauf freuen Sie sich besonders, wenn diese wieder vorübergehen?
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