87-Jährige auf E-Bike von junger Lenkerin erfasst

Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Ried fuhr am Samstag gegen 14.55 Uhr mit ihrem Pkw entlang der L 1225 Ofteringer Straße von Oftering kommend in Richtung Marchtrenk. Zeitgleich fuhr eine 87-jährige E-Bikerin aus Marchtrenk entlang der Westbahnstraße, vom Oberbrandhofweg kommend, in Richtung Kreuzung mit der L 1225. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.