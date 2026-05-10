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Schwer verletzt

87-Jährige auf E-Bike von junger Lenkerin erfasst

Oberösterreich
10.05.2026 13:30
Die 87-Jährige wurde schwer verletzt ins Linzer UKH geflogen.
Die 87-Jährige wurde schwer verletzt ins Linzer UKH geflogen.(Bild: Waldenberger, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen Oftering und Marchtrenk in OÖ. Eine 23-jährige Autofahrerin war an einer Kreuzung mit einer E-Bike-Fahrerin (87) kollidiert. Die betagte Dame wurde mit schweren Verletzungen ins Linzer UKH geflogen, die junge Lenkerin erlitt einen schweren Schock.

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Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Ried fuhr am Samstag gegen 14.55 Uhr mit ihrem Pkw entlang der L 1225 Ofteringer Straße von Oftering kommend in Richtung Marchtrenk. Zeitgleich fuhr eine 87-jährige E-Bikerin aus Marchtrenk entlang der Westbahnstraße, vom Oberbrandhofweg kommend, in Richtung Kreuzung mit der L 1225. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

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Starken Schock erlitten
Durch den Zusammenstoß wurde die 87-Jährige schwer verletzt. Nach der notärztlichen Versorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, erlitt allerdings einen starken Schock, weshalb sie vom Kriseninterventionsteam betreut werden musste.

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