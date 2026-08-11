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„Kinder keine Arbeit“

„Verstehe, dass dieser Satz Menschen verletzt hat“

Kärnten
11.08.2026 17:00
Bundeskanzler Christian Stocker stellt sich am Dienstag in Villach den Fragen der Bürger.
Bundeskanzler Christian Stocker stellt sich am Dienstag in Villach den Fragen der Bürger.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Am Kärntner Equal Pension Day stellte sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Österreich-Tour den Fragen der Bürger in Villach. Die Aufregung um seinen Kinderbetreuungssager hält an – sein Bürgergespräch drehte sich aber um andere Themen.

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„Die bisherigen Bürgergespräche waren sehr wechselhaft, das letzte besonders“, begann Stocker in Villach in Hinblick auf den Aufruhr, den sein Kinderbetreuungssager (siehe Box unten) ausgelöst hat.

Ob er die Wut der Frauen versteht, die am Montag vor dem Bundeskanzleramt protestiert haben? „Ich verstehe, dass dieser eine Satz viele Menschen verletzt hat, er war nicht als Geringschätzung gemeint – das war nicht meine Absicht.“

„Wozu ich aber stehe“, so Stocker vor dem Bürgergespräch zur „Krone“: „ist, dass Kinderbetreuung eine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft ist – weil man das nicht in Stunden messen kann, keinen Urlaub hat. Der Staat bezahlt diese Arbeit nicht im Sinne entgeltlicher Lohnarbeit – das habe ich gemeint.“

Der Kanzler-Sager im Wortlaut

„Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit, weil Kinderbetreuung würde ich nicht als Arbeit sehen. Familie ist nicht in bezahlter Arbeit zu rechnen. Wenn wir Familien als Business Case sehen, wenn wir Familien als Rechenbeispiel begreifen, dann ist das ein anderes Familienbild als das, das ich habe. Familie ist Verantwortung für einander, Familie ist Ja zueinander zu sagen, Familie ist etwas zu tun, ohne etwas dafür zu bekommen. Ich habe meine Kinder nicht erzogen als Rechenbeispiel.“

- Bundeskanzler Christian Stocker, 6. August 2026

„Care-Arbeit – das ist ja nicht nur Kinderbetreuung, auch Betreuung von Eltern, die wird vorwiegend von Frauen getragen – führt dazu, dass es in der Pension finanzielle Nachteile geben kann“, sprach Stocker den Equal Pension Day an. In Österreich bekommen Frauen im Durchschnitt um 39,7 Prozent weniger Pension als Männer – in Kärnten sind es 38,8 Prozent. Der Kanzler nannte Pensionssplitting und Väterkarenz als Mittel dagegen: „Das kann in Anspruch genommen werden.“ Auch die geplante Lohntransparenzrichtlinie würde helfen.

Stocker: Nein zu verpflichtendem Pensionssplitting
Gegen eine Verpflichtung des Pensionssplittings bzw. der Väterkarenz spricht sich Stocker explizit aus: „Wir müssen Angebote so schaffen, dass sie auch angenommen werden können. Die Vorschreibung, wie jemand sein Leben und seine Familie organisieren soll, ist nicht meine Sache. Die Entscheidung, wer in Karenz geht und wer das Pensionssplitting in Anspruch nimmt, muss in den Familien liegen.“

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„Welche Faktoren führen dazu, dass viele Kinder auf die Welt kommen? Zum Beispiel Kinderbetreuung und die allgemeine Einschätzung, ob man positiv oder negativ in die Zukunft blickt. Diese und die Vorgängerregierung haben das massiv gestützt“, zählt Stocker Beispiele wie das zweite verpflichtende Kindergartenjahr auf.

Bei Stockers Bürgergespräch in Villach fanden sich am Dienstag etwas mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger ein – die meisten aus Kärnten, einzelne aus anderen Bundesländern. Den Altersdurchschnitt im Publikum beschrieb ein Fragesteller so: „Ich glaube, ich bin einer der Jüngsten hier, bin aber selber schon 37.“

Eine Fragestellerin griff den Kinderbetreuungssager des Kanzlers auf und gab ihm einen Anstoß mit: „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wir unter Arbeit verstehen: Es wird hauptsächlich von Erwerbsarbeit gesprochen, es geht aber um mehr. Das ist einfach eine Anregung aus soziologischer Sicht.“

380-kV-Trasse, Pensionisten und Gesundheit
Regionale Themen wie die geplante 380-kV-Trasse und die emotionale Materie Windräder kamen zur Sprache. Jüngere Fragesteller wollten mehr zu Jobsicherheit, zum Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige und zur Diskussion um die Wehrpflicht wissen.

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