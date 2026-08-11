Derby-Wahnsinn: Neun Tore und Spannung bis zuletzt

Ein packendes Finish und beste Werbung für das Kärntner Unterhaus-Fußball: Maria Gail und Faaker See lieferten im „Spiel der Runde“ ein echtes Spektakel. Dazu: Wölfnitz stolpert gegen Aufsteiger Afritz, Friesach startet souverän – und Flocki Oberrisser beweist im Studio ein erstaunlich gutes Auge.
Neun Treffer und Spannung bis zum Ende: Faaker See setzte sich im Spiel der Runde mit 5:4 bei Maria Gail durch. In den Schlussminuten drängten die Gastgeber noch auf den Ausgleich und machten die Partie wieder richtig heiß. Beide Trainer waren sich danach einig: Solche Spiele mit vielen Toren sind beste Werbung für den Fußball. Ob es tatsächlich einen Sieger verdient hatte? Das dürfen die Fans selbst entscheiden.
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