Derby-Wahnsinn: Neun Tore und Spannung bis zuletzt

Neun Treffer und Spannung bis zum Ende: Faaker See setzte sich im Spiel der Runde mit 5:4 bei Maria Gail durch. In den Schlussminuten drängten die Gastgeber noch auf den Ausgleich und machten die Partie wieder richtig heiß. Beide Trainer waren sich danach einig: Solche Spiele mit vielen Toren sind beste Werbung für den Fußball. Ob es tatsächlich einen Sieger verdient hatte? Das dürfen die Fans selbst entscheiden.