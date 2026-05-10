Diese Stars bekamen ihre Kinder durch Leihmütter

Cameron Diaz: Spätes Mutterglück mit Benji Madden

So verkündete zum Beispiel Cameron Diaz (53) erst diese Woche, dass siemit Ehemann Benji Madden ihr neues Baby auf der Welt begrüßen. Was viele vielleicht nicht wissen: Dahinter steht eine Leihmutterschaft. Und das nicht zum ersten Mal, denn das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder auf diesem Wege empfangen. Diaz hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie spät Mutter geworden ist und darüber, dass andere Frauen in ihrem Umfeld viel früher diesen Schritt gegangen sind. Eine Leihmutterschaft machte ihr das späte Mutter-Dasein jedenfalls auf einfacherem und unkomplizierterem Wege möglich.