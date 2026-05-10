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Diese Stars bekamen ihre Kinder durch Leihmütter

Stars & Society
10.05.2026 12:00
Paris Hilton, Cameron Diaz und Kim Kardashian.
Paris Hilton, Cameron Diaz und Kim Kardashian.(Bild: Krone KREATIV/Reuters/Mario Anzuoni, AFP/Angela Weiss, EPA/Sarah Yenedel)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Ob Kim Kardashian, Paris Hilton oder Cameron Diaz: In Hollywood sprechen immer mehr Promis offen darüber, dass ihr Familienglück mit Hilfe einer Leihmutter möglich wurde. Während das Thema in Österreich rechtlich heikel ist, ist Leihmutterschaft in Teieln der USA längst ein Weg zum Wunschkind. 

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In Ländern wie Österreich oder Deutschland ist eine Leihmutterschaft nach wie vor verboten. Doch in Hollywood ist das Austragen eines Kindes durch eine andere Frau längst schon kein Tabuthema mehr. Für viele Stars ist es der Weg zum lang ersehnten Glück, oder auch die Möglichkeit, den eigenen Körper weiterhin für sich selbst zu haben.

Was früher oft hinter vorgehaltener Hand diskutiert wurde, ist heute für viele Prominente kein Geheimnis mehr. Sie sprechen über späte Mutterschaft, riskante Schwangerschaften, künstliche Befruchtung und darüber, dass manchmal eine andere Frau dabei hilft, den Traum von der eigenen Familie wahr werden zu lassen.

Cameron Diaz: Spätes Mutterglück mit Benji Madden
So verkündete zum Beispiel Cameron Diaz (53) erst diese Woche, dass siemit Ehemann Benji Madden ihr neues Baby auf der Welt begrüßen. Was viele vielleicht nicht wissen: Dahinter steht eine Leihmutterschaft. Und das nicht zum ersten Mal, denn das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder auf diesem Wege empfangen. Diaz hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dass sie spät Mutter geworden ist und darüber, dass andere Frauen in ihrem Umfeld viel früher diesen Schritt gegangen sind. Eine Leihmutterschaft machte ihr das späte Mutter-Dasein jedenfalls auf einfacherem und unkomplizierterem Wege möglich.

Kim Kardashian: Nach Risikoschwangerschaften lieber Hilfe von außen
Doch die „Die Schadenfreundinnen“-Hauptdarstellerin ist damit nicht die einzige. Denn auch Kim Kardashian trug nicht all ihre Kinder selber aus, wenn auch aus einem anderen Grund. Nach zwei schwierigen Schwangerschaften mit North und Saint, war eine weitere Geburt für die 45-Jährige gesundheitlich riskant. Tochter Chicago und Sohn Psalm kamen deshalb mithilfe von Leihmüttern zur Welt. Kardashian sprach später darüber, dass dieser Weg emotional herausfordernd war – aber für sie und ihre Familie der richtige.

Paris Hilton: Baby-Glück im Geheimen
Auch Paris Hilton entschied sich für diesen Weg. Die Hotelerbin und ihr Ehemann Carter Reum wurden 2023 Eltern von Sohn Phoenix, später folgte Tochter London. Beide Kinder kamen per Leihmutterschaft zur Welt. Hilton hielt ihre Familienplanung lange geheim – sogar enge Verwandte sollen erst spät davon erfahren haben.

Priyanka Chropra und Nick Jonas: Große Sorge nach der Geburt
Auch Priyanka Chopra und Nick Jonas wurden mithilfe einer Leihmutter Eltern. Tochter Malti Marie kam 2022 zur Welt. Kurz nach der Geburt mussten die beiden allerdings eine schwere Zeit durchstehen: Ihr Baby kam zu früh zur Welt und wurde zunächst medizinisch betreut.

Naomi Campbell: Mutterglück mit 50
Auch Naomi Campbell sorgte mit ihrem späten Babyglück für Schlagzeilen. Das Topmodel wurde 2021 im Alter von 50 Jahren erstmals Mutter einer Tochter, 2023 folgte ein Sohn, ebenfalls beide durch eine andere Frau ausgetragen. Campbell hält ihr Familienleben streng privat und zeigt ihre Kinder nur selten. Für sie sei Mutterschaft jedenfalls das größte Geschenk: „Es ist nie zu spät“, ließ sie ihre Fans damals wissen.

Und recht hat sie damit! Ein Hoch auf alle Mütter!

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