Messerattacke vor Barbershop in Wien: Fahndung

Schwere Verletzungen am Kopf

Dabei sollen die Täter mit einem Messer sowie mit Holzlatten auf die Jugendlichen losgegangen sein. Drei der Opfer konnten flüchten, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren wurden verletzt. Einer erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Männern.