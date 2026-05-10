Messerattacke vor Barbershop in Wien: Fahndung

Nach einer brutalen Attacke auf fünf Jugendliche vor einem Barbershop in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus fahndet die Polizei nun öffentlich nach drei unbekannten Männern. Zwei Jugendliche wurden bei dem Angriff mit einem Messer und Holzlatten verletzt.
Die Tat soll sich bereits am 24. März in der Märzstraße ereignet haben. Laut Polizei griffen drei unbekannte Männer eine Gruppe von fünf Freunden plötzlich und offenbar grundlos an.
Schwere Verletzungen am Kopf
Dabei sollen die Täter mit einem Messer sowie mit Holzlatten auf die Jugendlichen losgegangen sein. Drei der Opfer konnten flüchten, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren wurden verletzt. Einer erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Männern.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310-47810 erbeten.
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