Irans Kicker warten noch immer auf WM-Visa für USA

Die USA haben der iranischen Fußball-Nationalmannschaft nach Angaben aus Teheran noch keine Visa erteilt, um an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen. Das Team fahre Ende der Woche zunächst für bis zu zwei Wochen in die Türkei und hoffe, dass die Visa in der Zwischenzeit ausgestellt werden, sagte der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, dem TV-Sender Nasim. „Denn sie haben noch niemandem ein Visum erteilt und es verzögert sich sehr“, sagte er.