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Irans Kicker warten noch immer auf WM-Visa für USA

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.05.2026 12:51
Irans Fußball-Nationalmannschaft
Irans Fußball-Nationalmannschaft(Bild: AFP/APA/Karim JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die USA haben der iranischen Fußball-Nationalmannschaft nach Angaben aus Teheran noch keine Visa erteilt, um an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen. Das Team fahre Ende der Woche zunächst für bis zu zwei Wochen in die Türkei und hoffe, dass die Visa in der Zwischenzeit ausgestellt werden, sagte der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, dem TV-Sender Nasim. „Denn sie haben noch niemandem ein Visum erteilt und es verzögert sich sehr“, sagte er.

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Tadsch sagte weiter, er strebe zuvor noch ein Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström in Zürich an, um über die Angelegenheit zu beraten. Denkbar sei auch ein Treffen mit den FIFA-Vertretern in der Türkei.

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Zuvor hatte Tadsch den Weltverband FIFA scharf kritisiert und Bedingungen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft gestellt. Der Iran will unter anderem sicherstellen, dass es bei den Spielen keine politischen Kommentare gegen die Mannschaft oder den Verband gibt. Das iranische Nationalteam soll am 15. Juni gegen Neuseeland in die WM starten. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Belgien und Ägypten.

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