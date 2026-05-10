„Nur der Sport ist unersetzlich, die Stars nicht“

Sie verdienen Millionen, aber es ist nie genug. Geld vergiftet derzeit leider auch den Tenniszirkus, war in der ersten Woche des Masters in Rom der bestimmende Gesprächsthema. Zwar wurde bei den bevorstehenden French Open das Preisgeld erneut um 9,5 Prozent angehoben. Den Stars ist das aber zu wenig.