„Nur der Sport ist unersetzlich, die Stars nicht“

Der Streit um das Geld bei Grand Slams hat am Rande des Tennis-Masters in Rom eine neue Dimension erreicht. Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka drohte sogar mit einem Boykott. Trainer Günter Bresnik ist aber sicher, dass die Turniere am längeren Hebel sitzen.
Sie verdienen Millionen, aber es ist nie genug. Geld vergiftet derzeit leider auch den Tenniszirkus, war in der ersten Woche des Masters in Rom der bestimmende Gesprächsthema. Zwar wurde bei den bevorstehenden French Open das Preisgeld erneut um 9,5 Prozent angehoben. Den Stars ist das aber zu wenig.
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