Anschlag auf Polizeiposten in Pakistan: 15 Tote

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe und Schusswaffen im Nordwesten Pakistans sind mindestens 15 Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht zu Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt in der Gegend von Fateh Khel im Bezirk Bannu gesteuert.