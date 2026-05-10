Autobombe und Schüsse
Anschlag auf Polizeiposten in Pakistan: 15 Tote
Bei einem Anschlag mit einer Autobombe und Schusswaffen im Nordwesten Pakistans sind mindestens 15 Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Selbstmord-Attentäter habe in der Nacht zu Sonntag ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in einen Polizei-Kontrollpunkt in der Gegend von Fateh Khel im Bezirk Bannu gesteuert.
Den Anschlag bestätigte Muhammad Sajjad Khan von der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Danach hätten mehrere Bewaffnete den Polizeiposten beschossen. Bei den 15 Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um Polizeibeamte, ein weiterer werde noch vermisst.
Kleine Drohnen im Einsatz
Bei dem Angriff nach der Explosion seien außer schweren Waffen auch kleine Drohnen zum Einsatz gekommen, sagte ein hochrangiger Behördenmitarbeiter, der anonym bleiben wollte. Außerdem hätten die Angreifer bei ihrem Rückzug Polizisten und Waffen der Polizei mitgenommen.
Der Bezirk Bannu und die gesamte pakistanische Grenzprovinz Khyber Pakhtunkhwa werden immer wieder durch Angriffe von Aufständischen erschüttert. Die radikalislamische Taliban-Regierung in Kabul bestreitet Pakistans Vorwürfe, dass das Nachbarland Afghanistan Aufständischen einen sicheren Rückzugsort bietet.
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