Aufpassen! So schützt man sich vor dem Hantavirus

Deren Hinterlassenschaften rückt man jetzt oft mit Wischmop und Besen zu Leibe. Und das hat Folgen. „Via Kot, Urin und Speichel der Rötelmaus – nicht der Haus- oder Wühlmaus – wird das Virus übertragen. Diese trocknen ein und werden beim Saubermachen, Kehren oder Stallausmisten aufgewirbelt und eingeatmet“, kennt der oberste Hygieniker des Landes, Klaus Vander, die Übertragungswege. „Das kann in einer Garage genauso vorkommen wie auf Dachböden oder im Keller, also überall, wo Rötelmäuse sein können.“