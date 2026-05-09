Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirer betroffen

Aufpassen! So schützt man sich vor dem Hantavirus

Steiermark
09.05.2026 16:08
Sie sieht putzig aus, doch die Ausscheidungen einer Rötelmaus können es im Wortsinn in sich ...
Sie sieht putzig aus, doch die Ausscheidungen einer Rötelmaus können es im Wortsinn in sich haben.(Bild: Henning Harmelink)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Durch drei Todesfälle auf einem Schiff ist das Hantavirus Gesprächsthema – gerade in der Steiermark. Denn in unserem Bundesland ist die Überträgerin Rötelmaus weit verbreitet, vor allem die Südoststeiermark scheint ihr zu behagen.

0 Kommentare

Wer sich die Krankheitsstatistik ansieht, wundert sich zunächst: Im Vorjahr gab es in Österreich nur 32 Fälle, 2023 exakt 97, 2021 sogar 233 und auch davor immer wieder hohe Zahlen. „Das ist erklärbar“, weiß Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes. „Denn es hängt mit der Mäusepopulation zusammen. Ist diese hoch, steigen die Krankheitsfälle.“

Johannes Gepp
Johannes Gepp(Bild: Naturschutzbund)

 Und heuer dürfte sie hoch sein, „denn 2025 war ein Jahr mit viel Futterangebot. Viel Futter, viel Nachwuchs, viele Mäuse – die gerne im Inneren von Gebäuden überwintern.“

Deren Hinterlassenschaften rückt man jetzt oft mit Wischmop und Besen zu Leibe. Und das hat Folgen. „Via Kot, Urin und Speichel der Rötelmaus – nicht der Haus- oder Wühlmaus – wird das Virus übertragen. Diese trocknen ein und werden beim Saubermachen, Kehren oder Stallausmisten aufgewirbelt und eingeatmet“, kennt der oberste Hygieniker des Landes, Klaus Vander, die Übertragungswege. „Das kann in einer Garage genauso vorkommen wie auf Dachböden oder im Keller, also überall, wo Rötelmäuse sein können.“

Primarius Klaus Vander ist Infektiologe am Uniklinikum Graz
Primarius Klaus Vander ist Infektiologe am Uniklinikum Graz(Bild: Sabine Hoffmann)

Und gerade in der Steiermark, und hier vor allem im Südosten, gibt es immer wieder Häufungen bei den Erkrankungen.

Das Virus sucht sich dann seine Zielzellen, „vor allem in der Niere“. Und die Folgen können durchaus dramatisch sein: Im schlimmsten Fall stellen diese lebenswichtigen Organe ihre Funktionen ein oder versagen. Wochen, gar Monate auf der Intensivstation können folgen.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl
Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl(Bild: Christian Jauschowetz)

Medikament gegen das Hanta-Virus gibt es keines. Vander: „Man kann nur die Symptome bekämpfen und versuchen, das Immunsystem wieder zu stärken.“

Das Wichtigste in Kürze
Daten und Fakten
  • Das Hantavirus wird nicht von der klassischen Wühlmaus, sondern der Rötelmaus durch Urin und Kot übertragen.
  • Auf besagtem Kreuzfahrtschiff starben drei Menschen, weitere sollen sich angesteckt haben.
  • Hierbei handelt es sich um das Andes-Hantavirus.
  • Dieses hat meist sehr schwere Verläufe, kommt bei uns aber nicht vor.
  • In der Steiermark sind das Puumala-Viren.
  • Es gibt keine Medikamente oder Impfung.
  • Man kann sich schützen: Böden vor dem Reinigen mit Wasser benetzen, FFP2-Maske tragen!

Unbedingt schützen!
„Die Erkrankung beginnt meist mit plötzlichem, hohem Fieber über einige Tage und grippeähnlichen Symptomen wie Muskelschmerzen, Sehstörungen. Rückenschmerzen und Erbrechen können hinzukommen“, erklärt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. Der rät: „Bei solchen Arbeiten sollte man sich unbedingt mit FFP2-Maske, Handschuhen und Arbeitskleidung schützen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.05.2026 16:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SteiermarkSüdoststeiermarkÖsterreich
SchiffVirus
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
301.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
240.619 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
107.386 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
819 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
496 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf