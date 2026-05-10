Mama stolz: „Kinder zeigen es mir das ganze Jahr“

Die Töchter sind nicht nur am Muttertag stolz. Sie haben ihre Mama schon mit speziellen Geschenkideen überrascht, wie etwa mit dem T-Shirt „Feuerwehr-Mama Nummer 1“. Sie müssen ihre Mutter zwar teilen, bekommen aber auch ein erfülltes Leben vorgelebt. „Es läuft bei uns organisiert ab“, sagt Kalb-Hubauer und dankt auch den Eltern. Eine eigene Firma biete Flexibilität. Für kleine Patientinnen aus der Familie war ab und zu im Betrieb eine Liege aufgestellt. Heute sind die Schwestern schon selbstständig und beide leidenschaftliche Pferdesportlerinnen. Philosophie ihrer Mama: Immer das Beste geben!