Salzburger sind am Muttertag spendabel

25 Millionen Euro werden dieses Jahr von den Salzburgern zum Muttertag ausgegeben. Das entspricht im Schnitt 87 Euro für Geschenke. Am beliebtesten sind weiterhin Blumen. Diese kommen auf einen Anteil von 59 Prozent. Davon profitiert der Blumenfachhandel.
Für die heimischen Floristen zählt der Muttertag zu den verkaufsstärksten Tagen im Jahr. „Bei den Blumen sind nach wie vor Tulpen und Gerbera aus heimischer Zucht gefragt. Aber auch der Klassiker Rosen wird gerne geschenkt“, erläutert Stefan Monger, Innungsmeister der Salzburger Gärtner und Floristen.
Ähnlich sieht es in der Gastronomie aus. Immerhin 21 Prozent besuchen am Muttertag ein Restaurant. Wenig überraschen: 73 Prozent der Beschenkten am Muttertag sind Mütter.
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