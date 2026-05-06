Salzburger sind am Muttertag spendabel

Für die heimischen Floristen zählt der Muttertag zu den verkaufsstärksten Tagen im Jahr. „Bei den Blumen sind nach wie vor Tulpen und Gerbera aus heimischer Zucht gefragt. Aber auch der Klassiker Rosen wird gerne geschenkt“, erläutert Stefan Monger, Innungsmeister der Salzburger Gärtner und Floristen.