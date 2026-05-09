Flucht mit E-Scooter endete in der Justizanstalt

In Salzburg-Liefering eskalierte am Freitagabend ein Familienstreit. Die Polizei wurde gerufen, ein 26-jähriger Salzburger wollte daraufhin mit seinem E-Scooter flüchten. Der Mann konnte von den Beamten gestoppt werden und landete in der Folge sogar in der Justizanstalt.
Beim Eintreffen ergriff der 26-Jährige mit seinem E-Scooter die Flucht. Dabei fuhr er gegen einen Polizisten und verletzte ihn. Der Mann wurde festgenommen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
Bei einer Personendurchsuchung wurden mehr als 100 Gramm Cannabiskraut und knapp 2.000 Euro sichergestellt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt überstellt.
Der Mann wird wegen schwerer Körperverletzung, Widerstand und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Weil er als fahruntauglich eingestuft wurde und sein E-Scooter nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wird er zusätzlich mehrfach auch noch nach dem Verwaltungsrecht angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.