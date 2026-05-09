Brandalarm! In Thalgau stand Dachstuhl in Flammen

Zu einem Löscheinsatz kam es Samstagnachmittag in Thalgau: Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Drei Feuerwehren bekämpften den Brand und suchten anschließend die Dachkonstruktion nach Glutnestern ab.
Der Rauch stieg meterhoch aus dem Dach auf, sodass der Brand schon von weitem zu sehen war. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, forderten die Floriani aus Thalgau noch Verstärkung aus Hof und Seekirchen an. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.
Die Feuerwehrkräfte konnten das Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. „Wir haben schlussendlich noch Teile der Dachkonstruktion angehoben, um die Glutnester unter Kontrolle zu haben“, hieß es am Samstagabend bei der Feuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar.
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