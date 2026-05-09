Motorrad-Rowdy (21) drei Mal von Polizei gestoppt

Am Freitag wurde ein junger Pinzgauer Motorradfahrer gleich mehrfach auffällig. Dreimal stoppte die Polizei den Rowdy. Am Ende wurden Kennzeichen und Schlüssel abgenommen. Er muss zudem mit drastischen Konsequenzen rechnen.
Der 21-jährige Pinzgauer war in Maria Alm zunächst hinter einem Zivilfahrzeug Schlangenlinie und freihändig gefahren. Nach der Bezahlung eines Organmandates und einer Belehrung über ordnungsgemäßes Fahren wurde er nur kurze Zeit später in Mühlbach am Hochkönig mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung schon wieder auffällig. Der Junge Mann war 91 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.
Vier Stunden später wurde er – nur auf dem Hinterrad fahrend – wieder angehalten. Weil er mittlerweile die Profiltiefe abgefahren und den gesetzlichen Wert unterschritten hatte, wurden ihm Kennzeichen und Zulassungsschein abgenommen.
Der Mann muss neben zahlreichen Anzeigen mit einer verkehrspsychologischen Überprüfung rechnen.
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