Motorrad-Rowdy (21) drei Mal von Polizei gestoppt

Der 21-jährige Pinzgauer war in Maria Alm zunächst hinter einem Zivilfahrzeug Schlangenlinie und freihändig gefahren. Nach der Bezahlung eines Organmandates und einer Belehrung über ordnungsgemäßes Fahren wurde er nur kurze Zeit später in Mühlbach am Hochkönig mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung schon wieder auffällig. Der Junge Mann war 91 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.