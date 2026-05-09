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Jubiläum

Heimatwerk feierte 80 Jahre mit großer Modenschau

Salzburg
09.05.2026 20:25
Das Teams des Heimatwerkes in Jubiläumsstimmung
Das Teams des Heimatwerkes in Jubiläumsstimmung(Bild: (c) Heimatwerk/wildbild)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schon 80 Jahre Salzburger Heimatwerk! Das Jubiläum von Handwerk und Tradition wurde am Freitagabend mit einer Modenschau gefeiert. Herzstück des Heimatwerkes ist die eigene Schneiderei, wo vom Dirndl bis zum Überrock verschiedenste Trachten entstehen.

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Bei der Modeschau wurden 60 Outfits vorgestellt. Die Kollektion des Heimatwerkes spannt den Bogen von alter Handwerkskunst mit überlieferten Schnitten bis zu modern interpretierten Trachten. Das Team entwirft hochwertige Kleidung für jeden Anlass. 

Das traditionelle Blaudruckdirndl
Das traditionelle Blaudruckdirndl(Bild: (c) Heimatwerk/wildbild)

Zum Jubiläum entstand ein 60-seitiges Magazin über 80 Jahre Heimatwerk. Bilder belegen Meilensteine und Entwicklungen in der langen Geschichte. 

Geschäftsführerin Gundi Schirlbauer: „Das Jubiläum ist für uns nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. Wir möchten Menschen von Jung bis Alt für regionale Qualität begeistern.“

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Bereits kommende Woche reist das Heimatwerk in die USA und präsentiert sich auf der Trapp Family Lodge in Vermont (bekannt aus dem Film „The Sound of Music“) bei einer Modeschau. 

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