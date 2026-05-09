Verletzte Eule auf Firmengelände gerettet

Notruf bei der Tierrettung in Salzburg! Eine Waldohreule hatte offenbar ein massives Aufschlagtrauma erlitten und konnte von einem Firmenareal nicht mehr wegfliegen. Sie wird jetzt aufgepäppelt.
Der Notruf vom Gewerbegebiet in Munderfing im grenznahen Oberösterreich lautete: „Eine Eule sitzt am Firmengelände, kann nicht wegfliegen, taumelt und fällt beim Versuch wegzugehen wieder seitlich um!“
Ein Mitarbeiter blieb bis zum Eintreffen der Tierrettung bei dem Greifvogel, der offenbar gegen ein Hindernis geprallt war. „Der arme Kerl taumelte von links nach rechts und konnte sich kaum auf den Beinen halten“, so die Retter nach ihrem Einsatz. Das Tier wurde behutsam in eine Transportbox gesetzt und anschließend zur Greifvogelstation in St. Johann im Pongau gebracht.
Eulen gehören zu den Nachtjägern und sind deshalb sehr lichtempfindlich, was durch die Verletzung noch verstärkt wurde. Die Retter deckten die Box deshalb zusätzlich noch ab.
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