Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufschlagtrauma

Verletzte Eule auf Firmengelände gerettet

Chronik
09.05.2026 23:00
Die Tierrettung kam der Eule zu Hilfe.
Die Tierrettung kam der Eule zu Hilfe.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Notruf bei der Tierrettung in Salzburg! Eine Waldohreule hatte offenbar ein massives Aufschlagtrauma erlitten und konnte von einem Firmenareal nicht mehr wegfliegen. Sie wird jetzt aufgepäppelt. 

0 Kommentare

Der Notruf vom Gewerbegebiet in Munderfing im grenznahen Oberösterreich lautete: „Eine Eule sitzt am Firmengelände, kann nicht wegfliegen, taumelt und fällt beim Versuch wegzugehen wieder seitlich um!“

Die Eule hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren.
Die Eule hatte Schwierigkeiten, sich zu orientieren.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Ein Mitarbeiter blieb bis zum Eintreffen der Tierrettung bei dem Greifvogel, der offenbar gegen ein Hindernis geprallt war. „Der arme Kerl taumelte von links nach rechts und konnte sich kaum auf den Beinen halten“, so die Retter nach ihrem Einsatz. Das Tier wurde behutsam in eine Transportbox gesetzt und anschließend zur Greifvogelstation in St. Johann im Pongau gebracht. 

Lesen Sie auch:
Retter im Dauerdienst: Kautz-Bergung von der Autobahn
Neuer Vereinsvorstand
Die Tierrettung ist nach der Pleite gerettet
13.03.2026
Verängstigte Familie
Enten-Küken wurden von der Autobahn gerettet
06.05.2026

Eulen gehören zu den Nachtjägern und sind deshalb sehr lichtempfindlich, was durch die Verletzung noch verstärkt wurde. Die Retter deckten die Box deshalb zusätzlich noch ab. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
09.05.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
241.577 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
111.079 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
100.422 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
908 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
777 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
555 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Newsletter
Mehr Chronik
Aufschlagtrauma
Verletzte Eule auf Firmengelände gerettet
Auf Tauernautobahn
Pkw-Lenker prallte bei Ausfahrt gegen Leitschiene
Feuerwehr-Einsatz
Brandalarm in Thalgau: Dachstuhl stand in Flammen
Mehrere Anzeigen
Motorrad-Rowdy (21) drei Mal von Polizei gestoppt
Unternehmer angeklagt
Mit 300.000 Euro den eigenen Lebensstil finanziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf