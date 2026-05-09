Verletzte Eule auf Firmengelände gerettet

Ein Mitarbeiter blieb bis zum Eintreffen der Tierrettung bei dem Greifvogel, der offenbar gegen ein Hindernis geprallt war. „Der arme Kerl taumelte von links nach rechts und konnte sich kaum auf den Beinen halten“, so die Retter nach ihrem Einsatz. Das Tier wurde behutsam in eine Transportbox gesetzt und anschließend zur Greifvogelstation in St. Johann im Pongau gebracht.