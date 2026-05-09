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Lepi-Eröffnung

Papa testete für seine Kids die neue Rutsche aus

Salzburg
09.05.2026 12:00
Markus Iser war der erste auf der neuen Wasserrutsche.
Markus Iser war der erste auf der neuen Wasserrutsche.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Eine Wasser-Attraktion um 500.000 Euro soll im Leopoldskroner Bad die Kids begeistern. Ein Papa hat sie am Freitag zur Eröffnung für seine Kleinen ausgetestet. Der Andrang im Bad war schon am frühen Morgen groß...

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Die Sonne lacht am Freitagmorgen nicht nur vom Himmel, sondern Eva Schraml und ihrer Schwimmgruppe auch aus dem Gesicht. Die Seniorinnen haben sich so lange auf die Eröffnung des Leopoldskroner Bades „Lepi“ gefreut, dass sie mit der Sonne um die Wette strahlen.

Die neue Rutsche: 72 Meter lang und mit Lichteffekten...
Die neue Rutsche: 72 Meter lang und mit Lichteffekten...(Bild: Andreas Tröster)

Sie treffen sich schon um 8.45 Uhr vor dem Freibad zu einem ersten Schwimmtreff der Saison. „Am besten ist es, wenn‘s richtig kalt ist“, sagt Salzburgerin Schraml. Rita Gautsch, eine ihrer Schwimmkolleginnen wird am 11. Mai 82 Jahre alt. Seit 2005 ist sie in Pension: „Seither schwimme ich jeden Tag einen Kilometer. Das ist einfach mein Sport.“

Julian Stöger trainiert für den Iron Man.
Julian Stöger trainiert für den Iron Man.(Bild: Andreas Tröster)
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Ich gehe gern in der Vorsaison. Und am besten ist es wenn es schlecht Wetter ist – da haben wir dann am meisten Ruhe. 

Eva Schraml, Schwimmerin

Bild: Andreas Tröster

Und Paul Bruckmayr (82) fasst es so zusammen: „Ich schwimme jede Saison von Beginn bis zum Ende. Das hält mich fit. Ich schwimme auch langsam und angepasst: Da ist man seelisch ausgeglichen, das ist der Sinn des Schwimmens.

Umso größer ist dann die Freude, wie pünktlich um 9 Uhr die Tore hochgehen und das Lepi die ersten Gästen begrüßt.

Eva Schraml ist leidenschaftliche Schwimmerin, aber am liebsten, wenn wenig los ist.
Eva Schraml ist leidenschaftliche Schwimmerin, aber am liebsten, wenn wenig los ist.(Bild: Andreas Tröster)

13,82 Sekunden Rutschen-Spaß
Ebenfalls der Erste, und zwar auf der neuen Wasserrutsche, ist Markus Iser. Der 50-jährige Angestellte nutzt die Zeit vor seinem Dienstbeginn gerne, um ein paar Längen zu schwimmen: „Es ist einfach das schönste Bad. Seit ich drei Jahre alt bin, gehe ich regelmäßig her. Ich versuche, 100 Kilometer im Jahr zu schwimmen. Aber das schaffe ich nie.“

Markus Iser als erster offizieller Gast auf der Rutsche.
Markus Iser als erster offizieller Gast auf der Rutsche.(Bild: Andreas Tröster)

Und der Salzburger hat einen Auftrag zu erfüllen, wie er erzählt: „Meine drei Kinder haben mir gesagt, ich muss die Rutsche ausprobieren und die Zeit messen. Ich kann sagen: Es macht echt Spaß, meine Kids werden sich freuen.“

13,82 Sekunden misst Isers offizieller Renn-Rutsch-Versuch. Iser ist der erste Badegast auf der 500.000 Euro teuren, 72 Meter langen und mit Lichteffekten ausgestatteten Wasser-Attraktion.

Manche haben lieber schlechtes Wetter, da sei weniger los
Mit Neoprenanzug im Sportbecken schwamm Julian Stöger. Der Sport-Student trainiert. Aber nicht für die Uni, wie der 22-Jährige aufklärt: „Ich bereite mich auf den Iron Man in Klagenfurt vor. Das Lepi ist dafür ideal. Gute Bahnen, in der Früh ist wenig los, es ist zentral gelegen.“

Roland Oberhauser, Amtsleiter für die städtischen Betriebe muss Frühschwimmern im Lepi eine ...
Roland Oberhauser, Amtsleiter für die städtischen Betriebe muss Frühschwimmern im Lepi eine Absage erteilen und verweist auf das Aya-Bad, wo bereits ab 7 Uhr geschwommen werden kann..(Bild: Andreas Tröster)

Apropos früh: Die Schwimmgruppe rund um Rita Schraml ärgert sich etwas über die Öffnungszeiten. „Wir wollen, dass das Bad wieder um 7 Uhr aufsperrt, so wie früher.“ Dem erteilt Amtsleiter Roland Oberhauser gleich eine Absage: „Das Aya-Bad hat um 7 Uhr bereits offen. Wir schaffen es nicht, alle drei Bäder früher zu öffnen.“

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Dass das Wetter am Donnerstag traumhaft ist, ist pures Glück für einige Badegäste. Rita Schraml aber sagt: „Ich gehe hauptsächlich in der Vorsaison. Sonst ist es immer so bummvoll. Und am besten ist es, wenn es schlecht Wetter ist – da haben wir am meisten Ruhe.“

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