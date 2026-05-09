Papa testete für seine Kids die neue Rutsche aus

13,82 Sekunden Rutschen-Spaß

Ebenfalls der Erste, und zwar auf der neuen Wasserrutsche, ist Markus Iser. Der 50-jährige Angestellte nutzt die Zeit vor seinem Dienstbeginn gerne, um ein paar Längen zu schwimmen: „Es ist einfach das schönste Bad. Seit ich drei Jahre alt bin, gehe ich regelmäßig her. Ich versuche, 100 Kilometer im Jahr zu schwimmen. Aber das schaffe ich nie.“