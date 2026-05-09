Mit 300.000 Euro den eigenen Lebensstil finanziert

Ein Pinzgauer Unternehmer muss sich am 19. Mai im Salzburger Landesgericht den Vorwürfen des schweren Betrugs und Untreue stellen. Er soll eine Firma über seine geschäftlichen Tätigkeiten getäuscht und zu Unrecht Geld für seinen luxuriösen Lebensstil abkassiert haben.
Im Detail soll der Unternehmer laut Anklage der Staatsanwaltschaft eine Pinzgauer Firma über seine geschäftlichen Tätigkeiten getäuscht und 280.000 Euro in Rechnung gestellt haben, die er für private Aufwendungen und seinen luxuriösen Lebensstil verwendet haben soll. Zudem soll er 30.000 Euro der Firma veruntreut haben.
Causa Dorfkrug: Ermittlungen eingestellt
Derselbe Unternehmer war auch in der Kapruner Causa Dorfkrug involviert. Wie berichtet, hat es rund um den Elf-Millionen-Euro-Verkauf des Hotels Ungereimtheiten gegeben.
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigte nun der „Krone“, dass die Ermittlungen gegen drei Personen eingestellt wurden: „Die Tatbestandsmerkmale eines Betrugs konnten nicht angenommen werden“, hieß es.
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