Mit 300.000 Euro den eigenen Lebensstil finanziert

Im Detail soll der Unternehmer laut Anklage der Staatsanwaltschaft eine Pinzgauer Firma über seine geschäftlichen Tätigkeiten getäuscht und 280.000 Euro in Rechnung gestellt haben, die er für private Aufwendungen und seinen luxuriösen Lebensstil verwendet haben soll. Zudem soll er 30.000 Euro der Firma veruntreut haben.