Kuchl siegt im Derby, Schock bei St. Johann

Wieder einmal begann Westligist Kuchl ein Spiel stark ersatzgeschwächt. Das Derby bei Wals-Grünau wurde sogar 15 Minuten verspätet angepfiffen, sodass einige 1b-Spieler genug Zeit hatten, um aus Lamprechtshausen anzureisen. Das machte sich aus Sicht der Kuchler bezahlt, denn Daniel Temel – zuvor bereits 71 Minuten im 1b-Dress – kam für die Schlussminuten und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Das war ein bisschen ein Stress“, lachte der Stürmer, der die Doppelbelastung spürte. „Am Ende habe ich gemerkt, dass es zach wird.“ Doch wie im Hinspiel beim 2:0 reichte es auch diesmal wieder für ein Tor gegen die Grünauer. „Wunschgegner“, lacht Temel.