Kuchl siegt im Derby, Schock bei St. Johann

Die Tennengauer bogen Wals-Grünau mit 2:1. Die Spielverschiebung war letztlich Gold wert. Verletzungsschock für St. Johann bei Niederlage in Reichenau. Seekirchen verlor in wahrem Torfestival.
Wieder einmal begann Westligist Kuchl ein Spiel stark ersatzgeschwächt. Das Derby bei Wals-Grünau wurde sogar 15 Minuten verspätet angepfiffen, sodass einige 1b-Spieler genug Zeit hatten, um aus Lamprechtshausen anzureisen. Das machte sich aus Sicht der Kuchler bezahlt, denn Daniel Temel – zuvor bereits 71 Minuten im 1b-Dress – kam für die Schlussminuten und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Das war ein bisschen ein Stress“, lachte der Stürmer, der die Doppelbelastung spürte. „Am Ende habe ich gemerkt, dass es zach wird.“ Doch wie im Hinspiel beim 2:0 reichte es auch diesmal wieder für ein Tor gegen die Grünauer. „Wunschgegner“, lacht Temel.
Zwei Debüts bei Kuchl
Trainer Thomas Hofer, der zwei U16-Spieler zu ihren Westliga-Debüts verhalf, war zufrieden. Die vielen Ausfälle schweißen sein Team zusammen: „Die Mannschaft ist extrem zusammengerückt in den letzten Wochen.“ Dass sein Team bei einem Spiel weniger nur einen Punkt Rückstand auf den Zweiten Seekirchen hat, lässt den Erfolgstrainer staunen: „Es ist einfach unfassbar, dass wir einen Schnitt von über zwei Punkten haben.“
Die Wallerseer sorgten indes selbst dafür, dass Kuchl herankam. Beim Sieben-Tore-Spektakel gegen die Altach Juniors verlor die Elf von Mario Lapkalo 3:4. „Wir haben dem Gegner die Tore aufgelegt“, seufzte der Coach. „Es war von hinten bis vorne keine gute Leistung!“
Besonders bitter verlief der Samstag für St. Johann. Die Pongauer unterlagen bei Reichenau 0:2. „Wir haben ein Chancenplus gehabt“, konnte es Trainer Bernhard Kletzl nicht glauben, dass sein Team mit null Punkten da steht. Zu allem Überfluss musste Florian Ellmer mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt werden. Der Stürmer kam gerade erst von dieser Verletzung zurück, gestern tat es laut Kletzl im anderen Knie einen Schnalzer. „Tut mir unendlich leid für ihn.“
Bischofshofen siegte in Lustenau 4:1. „Ich bin sehr zufrieden. In den ersten 20 Minuten haben wir das Spiel entschieden“, jubelte Trainer Sean Caldwell.
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