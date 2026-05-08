Fitnessstudio-Chef packt über seine Erlebnisse aus

So sind etwa 2897 Kilogramm in Form von Kurzhanteln über alle Trainingsbereiche in der Panzerhalle verteilt, pro Woche hat man dort einen Verbrauch von rund 100 Rollen Klopapier und auch Ermahnungen wegen zu lauten Stöhnens wurden schon ausgesprochen – freilich zurückzuführen auf zu intensive Anstrengung beim Training.