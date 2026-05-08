Fitnessstudio-Chef packt über seine Erlebnisse aus

Wer zehn Jahre lang ein Fitnessstudio betreibt, der hat einiges zu erzählen. Die erste volle Dekade seines „Sportssupport“-Standortes in der Panzerhalle in Salzburg-Stadt feierte Ex-Fußballprofi und Sportwissenschafter Herbert Laux deshalb mit einem Best-of-Quiz mit den spannendsten Fakten aus dem vergangenen Jahrzehnt.
So sind etwa 2897 Kilogramm in Form von Kurzhanteln über alle Trainingsbereiche in der Panzerhalle verteilt, pro Woche hat man dort einen Verbrauch von rund 100 Rollen Klopapier und auch Ermahnungen wegen zu lauten Stöhnens wurden schon ausgesprochen – freilich zurückzuführen auf zu intensive Anstrengung beim Training.
Und auch der älteste Stammkunde des Fitnessstudios durfte im Rahmen des Ratespiels sein Geheimnis verraten: „Strikt die gleichen Übungen“ führt Willi seit mehreren Jahrzehnten am Stück aus. Zu einer anderen Trainingsabfolge gedenkt er auch in Zukunft nicht, sich hinreißen zu lassen.
Die Stählung des Körpers war auch während des Jubiläumsfestes möglich, die Trainingsbereiche hatten am Freitag ganz regulär geöffnet. Extremsportlerin Stefanie Millinger, Ex-Skirennläuferin Vroni Stallmaier sowie die Chefs vom 220Grad-Café Alois und Margret Macheiner nutzten die Gelegenheit für einen kurzen Leistungscheck.
Für die nächsten zehn Jahre am Standort Panzerhalle wünscht sich „Sportssupport“-Chef Herbert Laux: „Wir sind ein Familienbetrieb, meine Tochter und mein Sohn sind auch schon mit dabei. In den nächsten Jahren wollen wir weiterhin Verbesserungen umsetzen und uns auch vergrößern.“
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