Westligist Wals-Grünau holt diesen Spieler

Westligist Wals-Grünau verpflichtet im Sommer Markus Auer. Der Mittelfeldspieler kommt von Salzburgligist Hallein. Der 27-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit. In der Jugend spielte Auer in Abtenau und Grödig. Danach trug er neun Jahre lang das Trikot von Golling, ehe es ihn 2023 zu den Salinenstädtern zog. Jetzt ist er bereit für eine neue Aufgabe.