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Westligist Wals-Grünau holt diesen Spieler

Salzburg: Sport-Nachrichten
09.05.2026 14:45
Markus Auer (re.) wechselt im Somer zu Wals-Grünau.
Markus Auer (re.) wechselt im Somer zu Wals-Grünau.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wals-Grünau will auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord eine Rolle spielen. Dafür schauen sich die Flachgauer bereits um neue Spieler um. Jetzt wurden sie bei einem Titelanwärter in der Salzburger Liga fündig.

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Westligist Wals-Grünau verpflichtet im Sommer Markus Auer. Der Mittelfeldspieler kommt von Salzburgligist Hallein. Der 27-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit. In der Jugend spielte Auer in Abtenau und Grödig. Danach trug er neun Jahre lang das Trikot von Golling, ehe es ihn 2023 zu den Salinenstädtern zog. Jetzt ist er bereit für eine neue Aufgabe.

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Sein künftiger Klub spielt Samstagnachmittag im Derby gegen Kuchl. Die Partie wurde kurzfristig auf Anfrage der Tennengauer 15 Minuten später angepfiffen. Denn die Kuchler haben bekanntlich mit Verletzungssorgen zu kämpfen und konnten durch die Verschiebung einige 1b-Spieler, die um 13 Uhr in Lamprechtshausen spielte, wenigstens auf die Bank setzen.

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