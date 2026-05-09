15-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Der Jugendliche war Beifahrer in einem Pkw der kurz vor 23 Uhr auf der Murtal Straße (B 96) aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Lenker, ein 17-jähriger Einheimischer, dürfte die Kontrolle über das Auto verloren haben. Der Pkw durch anschließend ein Hagelschutznetz.