15-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 15-jähriger Lungauer bei einem Verkehrsunfall gestern, Freitag, am Abend. Der Bursche war Beifahrer in einem Pkw, der von der Farhbahn der Murtal Straße abkam.
Der Jugendliche war Beifahrer in einem Pkw der kurz vor 23 Uhr auf der Murtal Straße (B 96) aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Lenker, ein 17-jähriger Einheimischer, dürfte die Kontrolle über das Auto verloren haben. Der Pkw durch anschließend ein Hagelschutznetz.
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht. Der Lenker und zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Der Alkotest verlief negativ.
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